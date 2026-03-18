Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leichtverletzte Pedelec-Fahrerin++Einbruch in Wohnhaus++Schornsteinbrand frühzeitig bemerkt++Rollerfahrer kollidiert mit Tier++Leichtverletzter bei Verkehrsunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leichtverletzte Pedelec-Fahrerin+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße verletzte sich am Dienstagmorgen eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Radfahrerin war stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Eisseler Straße abbiegen. Beim Wechsel auf die Abbiegespur unterschätzte sie nach ersten Informationen den Abstand zu einem hinter ihr fahrenden Audi eines 64-jährigen Fahrers. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec und am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Ritterhude. Am Dienstag, in der Zeit von 08.45 Uhr bis 12.30 Uhr, kam es in der Grüne Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Schornsteinbrand frühzeitig bemerkt+ Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 4 Uhr in der Siedscheljer Heide aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schornsteinbrand. Die Bewohner bemerkten Rauchgeruch und unternahmen zunächst eigene Löschversuche, bevor sie die Feuerwehr verständigten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, sodass nur ein Teil des Daches beschädigt wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Das Haus blieb trotz des Brandes weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, Hinweise unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Rollerfahrer kollidiert mit Tier+ Grasberg. Am Dienstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, ereignete sich auf dem Kirchdamm ein Verkehrsunfall aufgrund eines plötzlichen Wildwechsels. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades war in Fahrtrichtung Worpswede unterwegs, als ein Hase unerwartet über die Fahrbahn sprang. Er konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern und stürzte in der Folge. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Leichtverletzter bei Verkehrsunfall+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Straße Am Pumpelberg stießen am Dienstag, gegen 20.20 Uhr zwei Pkw zusammen. Eine 18-jährige Skoda-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw nach links in die Schwaneweder Straße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 33-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 33-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell