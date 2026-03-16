Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unbekanntes Fahrzeug verliert Frontstoßstange auf der A27++Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer++Einbruch in Schulgebäude++Uhren und Bargeld entwendet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unbekanntes Fahrzeug verliert Frontstoßstange auf der A27+ Langwedel. Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem bisher unbekannten Fahrzeug die A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost verlor er während der Fahrt die Frontstoßstange seines Fahrzeugs. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin eines VW Tiguan kollidierte daraufhin mit der auf der Fahrbahn liegenden Frontstoßstange, sodass an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Die Autobahnpolizei Langwedel sucht nun den Verursacher oder Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer oder zum unbekannten Fahrzeug, unter der 04232/94590, geben können.

+Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer+ Langwedel. Am Sonntagvormittag kam es gegen 11 Uhr auf der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge geriet ein 60-jähriger Fahrer eines Opel mit den Reifen auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Offenbar versuchte er, gegenzulenken, verlor dabei jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen drehte sich und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen links der Fahrbahn stehenden Straßenbaum. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Es musste anschließend abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Schulgebäude+ Lilienthal. In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Schulgebäude in der Straße Zum Schoofmoor zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine rückwärtige Tür Zutritt in das Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür zu Büroräumen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar.

Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Straße Zum Schoofmoor verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

+Uhren und Bargeld entwendet+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 21.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hördorfer Weg ein. Nach bisherigen Ermittlungen versuchten die Täter zunächst, ein rückwärtiges Küchenfenster zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Sie machten sich daraufhin an einer danebenliegenden Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich Uhren und Bargeld. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter 04791-3070 beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

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