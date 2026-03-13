Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf Parkplatz++Mann greift Jugendlichen an++Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf Parkplatz+ Ottersberg. Auf einem Parkplatz in der Lange Straße kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten fünf Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache aneinander und verletzten sich dabei gegenseitig. Im Zuge der Auseinandersetzung soll zudem ein VW einer 19-Jährigen beschädigt worden sein. Gegen die beiden Jugendlichen und die drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

+Mann greift Jugendlichen an+ Oyten. Am Donnerstagabend wurde in der Schulstraße ein Jugendlicher von einem bislang unbekannten Mann geschlagen und anschließend bedroht. Der Jugendliche stand mit seinem E-Scooter vor einem Café, als der Mann auf ihn zuging und ihn angriff. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Der Täter entfernte sich anschließend.

Er soll etwa 180 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, kurze schwarze Haare, einen Bart, eine kurze schwarze Hose sowie ein schwarzes Oberteil getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter+ Schwanewede. Am Mittwoch, gegen 14.50 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Insterburger Weg/Waldweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer E-Scooter-Fahrerin. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 55-jährige Radfahrerin vom Insterburger Weg nach rechts in den Waldweg abbiegen. Zeitgleich fuhr die 17-jährige E-Scooter-Fahrerin vom rechten Gehweg in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

