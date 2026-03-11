Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrerin schwer verletzt - Fahrzeug flüchtet+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Beim Kreisverkehr in der Trupermoorer Landstraße kam es am Mittwochvormittag, gegen 11.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die Radfahrerin von der Falkenberger Landstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über den Zebrastreifen beim Kreisverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer VW von der Heidberger Straße in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung der Trupermoorer Landstraße verlassen. Beim Abbiegen kollidierte der Pkw mit der Radfahrerin. Die 37-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Das Fahrzeug sei anschließend an der Radfahrerin und dem auf der Fahrbahn liegenden Rad in Richtung K8 vorbeigefahren.

Erste Zeugenhinweise führten zum Fahrzeug einer 88-jährigen Halterin und möglichen Fahrzeugführerin. Derzeit laufen Ermittlungen, ob sie oder eine andere Person an dem Unfall beteiligt war.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben und möglicherweise Angaben zu dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 oder der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

