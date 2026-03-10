Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Jugendliche angefahren - Zeuginnen gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Jugendliche angefahren - Zeuginnen gesucht+ Thedinghausen. Beim Zebrastreifen in der Braunschweiger Straße kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche durch eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge überquerte die 15-Jährige den Zebrastreifen und soll dabei einen E-Scooter geschoben haben. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines grauen Pkw befuhr die L203 in Richtung Syker Straße und erfasste die Jugendliche. Diese stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Die Fahrerin soll noch kurz ausgestiegen sein, anschließend jedoch weitergefahren sein. Zwei bislang unbekannte Fußgängerinnen und eine unbekannte Fahrerin eines weiteren Pkw seien dem Mädchen daraufhin zu Hilfe gekommen. Die Jugendliche habe jedoch derart unter Schock gestanden, dass sie weiter zu ihrer Praktikumsstelle gegangen sei und erst im Nachhinein die Polizei informierte.

Die Polizei sucht nun die drei Zeuginnen, welche sich nach dem Unfall um die Jugendliche gekümmert haben. Die Zeuginnen und auch die bislang unbekannte Fahrerin können sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 melden.

