POL-VER: +Vollbrand einer Tischlerei+

+Vollbrand einer Tischlerei+

Ritterhude. Am Montagvormittag, gegen 10.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Im Orth die Werkstatt einer Tischlerei in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge haben Nachbarn einen lauten Knall wahrgenommen. Kurz darauf kamen Flammen und dichter Rauch aus dem hinteren Bereich der Tischlerei. Das Feuer griff auf das angrenzende Hauptgebäude und eine anliegende Lagerhalle über und das Gebäude stand kurz darauf in Vollbrand. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen im Gebäude, es wurde niemand verletzt.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und verhinderte, dass das Feuer auf die Nachbarshäuser in der Wohnsiedlung übergriff. Während der Löscharbeiten stürzte bereits der Dachstuhl des Hauptgebäudes ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss das instabile Gebäude für die weiteren Löscharbeiten teilweise eingerissen werden. Dazu rücken noch weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk mit speziellem Arbeitsgerät an.

Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden an.

Im Zuge der Löscharbeiten kommt es zu einer mehrstündigen Sperrung zwischen der Riesstraße und der Kiepelbergstraße.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

