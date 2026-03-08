Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 08.03.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Borstel. Zu einem versuchten Einbruch ist es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Borsteler Chaussee gekommen. Der Täter versuchte dabei durch ein Garagentor und eine Tür in das Gebäude zu gelangen. Durch einen Anwohner konnte die Tat unterbunden werden, woraufhin der Täter fluchtartig den Tatort verließ. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Meldungen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Meldungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruchdiebstähle aus PKW

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Tilsiter Straße und der Königsberger Straße PKW durch das Einschlagen von Scheiben gewaltsam geöffnet. Aus den PKW wurden diverse Gegenstände, unter Anderem verbaute Elektronik, entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter 04298-465660 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ritterhude. Zu gleich zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam es am Samstagmittag. Durch Beamte der Polizei Osterholz wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die jeweiligen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell