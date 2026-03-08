PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 08.03.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Borstel. Zu einem versuchten Einbruch ist es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Borsteler Chaussee gekommen. Der Täter versuchte dabei durch ein Garagentor und eine Tür in das Gebäude zu gelangen. Durch einen Anwohner konnte die Tat unterbunden werden, woraufhin der Täter fluchtartig den Tatort verließ. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Meldungen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Meldungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruchdiebstähle aus PKW

Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Tilsiter Straße und der Königsberger Straße PKW durch das Einschlagen von Scheiben gewaltsam geöffnet. Aus den PKW wurden diverse Gegenstände, unter Anderem verbaute Elektronik, entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Lilienthal unter 04298-465660 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ritterhude. Zu gleich zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam es am Samstagmittag. Durch Beamte der Polizei Osterholz wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die jeweiligen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Schmidt, Polizeikommissarin
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 11:54

    POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 07.03.2026

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Betrunken Auto gefahren Verden. In der Freitagnacht, 07.03.2026, wurde durch die Polizei Verden ein Autofahrer in der Straße Hohe Leuchte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 0,96 Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:06

    POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Zeugen zu Raub gesucht+ Achim. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Königsworther Straße zu einem Raub durch zwei bislang unbekannte Täter. Die beiden Männer entwendeten diverse Pflegeprodukte und Nahrungsmittel. Eine aufmerksame Ladendetektivin bemerkte die Taten der Männer jedoch und konnte sie kurzzeitig festhalten. Die ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:47

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Unbekannte entwenden Kabel+ Achim. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Montag 12 Uhr, bis Dienstag 15 Uhr, Zutritt zum Firmengelände eines Unternehmens in der Zeppelinstraße und entwendeten hierbei Kabel von rund zwei Kilometern Länge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren