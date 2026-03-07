POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 07.03.2026

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Betrunken Auto gefahren

Verden. In der Freitagnacht, 07.03.2026, wurde durch die Polizei Verden ein Autofahrer in der Straße Hohe Leuchte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 0,96 Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auffahrunfall mit anschließender Flucht

Verden. Am Freitagmorgen, 06.03.2026, kam es kurz vor dem Nordertorkreisel zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein auffällig neonlackierter Roller auf einen wartenden Pkw auf und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer Angaben zum flüchtigen Roller oder dem Fahrer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231-8060.

Bereich PK Achim

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagabend fiel ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Skoda in der Innenstadt von Achim durch seine Fahrweise auf. Zeugen beobachtetet wie der Fahrzeugführer in Schlangenlinien fuhr und beinahe mit dem Gegenverkehr kollidiert sei. Das Fahrzeug konnte kurz darauf durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Achim angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer mit 1,25 Promille erheblich alkoholisiert unterwegs war. Bei dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Gefährdung des Straßenverkehrs und VU-Flucht Am frühen Freitagmorgen meldete ein Zeuge einen verdächtigen BMW in Achim-Baden, der nun mehrfach von der Fahrbahn abgekommen sei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Achim konnten den Fahrzeugführer kurz darauf an der Halteranschrift antreffen und kontrollieren. Der 22-jährige Fahrer des BMW war mit 1,57 Promille deutlich alkoholisiert. Außerdem stellten die Beamten frische Unfallspuren an dem Pkw fest. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und es wurden mehrere Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Bereich Osterholz

