Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Ferienhaus++Sechs Personen bei Küchenbrand leicht verletzt - Ersthelfer verhindern Vollbrand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Ferienhaus+ Ottersberg. In einer Ferienwohnung in der Straße Zum Pastorensee kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch. In der Nacht zu Sonntag wollte eine Zeugin die Wohnung nutzen und stellte fest, dass in das Ferienhaus eingebrochen und es durchsucht worden war. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingeschätzt werden, die Tat soll jedoch innerhalb der letzten Woche passiert sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst, ein Fenster zu öffnen und als sie daran scheiterten, verschafften sie sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür. Ob die Täter anschließend etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sechs Personen bei Küchenbrand leicht verletzt - Ersthelfer verhindern Vollbrand+ Lilienthal. Bei einem Küchenbrand in der Falkenberger Landstraße am Freitag, gegen 17.45 Uhr, wurden sechs Personen durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine Mutter mit ihrer Tochter und einem Säugling in der Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Mädchen unbemerkt eine Herdplatte eingeschaltet, wodurch ein aufliegendes Tuch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshaube über.

Mehrere Zeugen bemerkten daraufhin, wie schwarzer Qualm aus dem Küchenfenster kam und informierten daraufhin die Bewohner der Wohnung. Den Ersthelfern gelang es, mittels Wasser den Brand zu löschen, bevor dieser auf die gesamte Küche übergriff. Dabei atmeten sie jedoch Rauch ein und einer der Männer begab sich im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die drei Familienmitglieder hatten ebenfalls Rauch eingeatmet und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Durch den Brand ist die Wohnung derzeit unbewohnbar und die Familie ist von der Gemeinde untergebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Während des Einsatzes musste die Falkenberger Landstraße knapp eine Stunde lang gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 10:42

    POL-VER: Pressemitteilung vom 08.03.2026

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Bereich Verden Versuchter Einbruch in Firmengebäude Borstel. Zu einem versuchten Einbruch ist es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Borsteler Chaussee gekommen. Der Täter versuchte dabei durch ein Garagentor und eine Tür in das Gebäude zu gelangen. Durch einen Anwohner konnte die Tat unterbunden werden, woraufhin der Täter ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 11:54

    POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 07.03.2026

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Betrunken Auto gefahren Verden. In der Freitagnacht, 07.03.2026, wurde durch die Polizei Verden ein Autofahrer in der Straße Hohe Leuchte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 0,96 Promille deutlich alkoholisiert war. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:06

    POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Zeugen zu Raub gesucht+ Achim. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Königsworther Straße zu einem Raub durch zwei bislang unbekannte Täter. Die beiden Männer entwendeten diverse Pflegeprodukte und Nahrungsmittel. Eine aufmerksame Ladendetektivin bemerkte die Taten der Männer jedoch und konnte sie kurzzeitig festhalten. Die ...

    mehr
