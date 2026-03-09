Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Ferienhaus++Sechs Personen bei Küchenbrand leicht verletzt - Ersthelfer verhindern Vollbrand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Ferienhaus+ Ottersberg. In einer Ferienwohnung in der Straße Zum Pastorensee kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch. In der Nacht zu Sonntag wollte eine Zeugin die Wohnung nutzen und stellte fest, dass in das Ferienhaus eingebrochen und es durchsucht worden war. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingeschätzt werden, die Tat soll jedoch innerhalb der letzten Woche passiert sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst, ein Fenster zu öffnen und als sie daran scheiterten, verschafften sie sich gewaltsam Zugang über eine Terrassentür. Ob die Täter anschließend etwas entwendeten, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sechs Personen bei Küchenbrand leicht verletzt - Ersthelfer verhindern Vollbrand+ Lilienthal. Bei einem Küchenbrand in der Falkenberger Landstraße am Freitag, gegen 17.45 Uhr, wurden sechs Personen durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich eine Mutter mit ihrer Tochter und einem Säugling in der Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Mädchen unbemerkt eine Herdplatte eingeschaltet, wodurch ein aufliegendes Tuch Feuer fing. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshaube über.

Mehrere Zeugen bemerkten daraufhin, wie schwarzer Qualm aus dem Küchenfenster kam und informierten daraufhin die Bewohner der Wohnung. Den Ersthelfern gelang es, mittels Wasser den Brand zu löschen, bevor dieser auf die gesamte Küche übergriff. Dabei atmeten sie jedoch Rauch ein und einer der Männer begab sich im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die drei Familienmitglieder hatten ebenfalls Rauch eingeatmet und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Durch den Brand ist die Wohnung derzeit unbewohnbar und die Familie ist von der Gemeinde untergebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Während des Einsatzes musste die Falkenberger Landstraße knapp eine Stunde lang gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell