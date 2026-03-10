Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gasleitung in leerstehendem Haus beschädigt++Einbruch in Werkstatt++Fahrradfahrer bei Unfall schwerverletzt++Diebe entwenden Werkzeug von Baustelle++Zusammenstoß mit Kind auf Fahrrad++Unfall mit Reh+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Gasleitung in leerstehendem Haus beschädigt+ Dörverden. Am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem möglichen Gasaustritt in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Heddorf alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht und es wurde ein angrenzendes Gebäude vorsorglich evakuiert.

Der hinzugezogene Energieversorger stellte die Gaszufuhr zum betroffenen Gebäude ab. Nach erfolgter Belüftung konnte das Objekt schließlich betreten werden. Die evakuierten Bewohner kehrten im Verlauf des Einsatzes in ihr Wohnheim zurück.

Einsatzkräfte stellten fest, dass eine beschädigte Gasleitung für den Gasaustritt verantwortlich war. Die Erforschung zur Ursache der Beschädigung ist momentaner Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

+Einbruch in Werkstatt+ Dörverden. In der Zeit von Montag, 06:30 Uhr, bis 19:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Lagerplatz einer Werkstatt in der Straße Alte Reihe. Sie öffneten gewaltsam mehrere Scheunentore und beschädigten mehrere Scheiben sowie Bewegungsmelder. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Fahrradfahrer bei Unfall schwerverletzt+ Achim. Am Montagmorgen kam es gegen 09.00 Uhr in der Bergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Bergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender 49-jähriger Opel-Fahrer versuchte noch, einen Zusammenstoß zu verhindern und auszuweichen, sein Reifen kollidierte jedoch noch mit dem Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwerverletzt. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebe entwenden Werkzeug von Baustelle+ Lilienthal. Zwischen Dienstagnachmittag, dem 03.03., und Montagnachmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle an der Falkenberger Landstraße. Sie fuhren nach bisherigen Erkenntnissen mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf das Gelände, öffneten gewaltsam den Bauzaun und entwendeten Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Zusammenstoß mit Kind auf Fahrrad+ Ritterhude. Am Montagmorgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lloydstraße, bei dem ein Kind auf einem Fahrrad leichte Verletzungen erlitt. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Ankerstraße und beabsichtigte, nach links in die Lloydstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Kind auf einem Fahrrad, das die Lloydstraße in Richtung Parkstraße befuhr. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

+Unfall mit Reh+ Schwanewede. Am Montagmorgen kam es gegen 07.00 Uhr auf der L 149 zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh und einer leicht verletzten Person. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Betonstraße in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als in Höhe des Barghorster Weges mehrere Rehe über die Fahrbahn liefen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und einem der Rehe. Das Tier wurde anschließend von einem Smart erfasst, dessen 31-jähriger Fahrer auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

