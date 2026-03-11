POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind+ Dörverden. Bei einem Verkehrsunfall in der Nienburger Straße wurde am Dienstagmorgen ein Kind auf einem Laufrad leicht verletzt. Der Junge befuhr mit seinem Laufrad einen Gehweg zwischen der Ringstraße und der Nienburger Straße. Eine 38-jährige Fahrerin eines Ford war auf der Nienburger Straße unterwegs. Ersten Informationen zufolge fuhr der Junge ohne zu gucken auf die Straße und stieß seitlich gegen den Pkw der 38-Jährigen. Ohne zu bremsen fuhr es auf die Straße und stieß seitlich gegen einen Pkw. Dabei erlitt das Kind eine leichte Verletzung am Fuß.

+Auffahrunfall an Autobahnausfahrt+ Achim/A27. Eine 19-jährige Fahrerin eines Mercedes und ein 56-jähriger Fahrer eines VW befuhren am Dienstag, gegen 14.30 Uhr die Autobahnausfahrt Achim-Nord aus Richtung Walsrode. Als der 56-Jährige an der Embser Landstraße aufgrund querenden Verkehrs abbremsen musste, fuhr die nachfolgende 19-Jährige mit ihrem Pkw auf. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, an beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

+Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster geriet am Dienstagabend eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Ford aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit dem VW eines 25 Jahre alten Fahrers. Anschließend rutschte Ford in den Seitenraum und überschlug sich. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Streit nach Spiegelkollision führt zu Körperverletzung+ Worpswede. Am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Findorffstraße nach einem Spiegelunfall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 33-jähriger Lkw-Fahrer und ein 27-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Findorffstraße in entgegengesetzten Richtungen und es kam zur Kollision der Außenspiegel. Im Anschluss gerieten die Fahrer über die Schuldfrage in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+Verdacht auf Diebstahldelikte+ Osterholz-Scharmbeck. Den richtigen Instinkt bewiesen Beamte der Polizei Osterholz in der Nacht zu Mittwoch. Gegen 03:30 Uhr beabsichtigten sie, einen VW zu kontrollieren. Dieser versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, konnte kurz darauf jedoch in der Buchtstraße gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 58-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass der VW nicht zugelassen war und Kennzeichen von einem anderen Pkw angebracht waren. Zudem fanden sie in dem Fahrzeug Kabel und Werkzeuge, für die der Fahrer keine Erklärung hatte. Gegen den Mann wurden daraufhin zwei Strafverfahren aufgrund von Urkundenfälschung und des Verdachts eines schweren Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit an.

+Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Myhler Straße kam es am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer, eine 36-jährige VW-Fahrerin und ein 55-jähriger GMC-Fahrer befuhren hintereinander die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die ersten beiden Fahrzeuge abbremsen. Der 55-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr den VW auf, wodurch dieser auf den BMW geschoben wurde. Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Pkw wurden beschädigt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

