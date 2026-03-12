Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl aus Einfamilienhaus++Kabel aus Rohbau gestohlen++Unfall auf Tankstellengelände++Fahrer bei Unfall leicht verletzt++Fahrer kommt von Fahrbahn ab+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl aus Einfamilienhaus+ Achim. Am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Bahndamm. Die Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen durch eine Tür Zutritt zum Haus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Kabel aus Rohbau gestohlen+ Achim. In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kabel aus einem Rohbau in der Verdener Straße. Die Täter gelangten nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Zaun in den Rohbau und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall auf Tankstellengelände+ Ritterhude. Am Mittwochmittag kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Dorfstraße in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer parkte gegen 13:10 Uhr auf dem Tankstellengelände rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 72-jährige Frau, die sich hinter seinem Fahrzeug aufhielt. Die 72-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden.

+Fahrer bei Unfall leicht verletzt+ Ritterhude. Am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr verletzte sich eine Person bei einem Verkehrsunfall in der Straße Heidkamp leicht. Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr den Heidkamp aus Richtung Klemperhagen, als er beabsichtigte nach links auf die Auffahrt der A27 in Richtung Cuxhaven abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 82-jährigen Audi-Fahrer, der auf dem Heidkamp in Richtung Klemperhagen unterwegs war. Der 82-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

+Fahrer kommt von Fahrbahn ab+ Holste. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters kam am Mittwochnachmittag in der Straße Zum Neuen Esch von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Der 22-jährige VW-Fahrer befuhr gegen 17.00 Uhr die Straße Zum Neuen Esch und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden.

