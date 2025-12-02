Feuerwehr Attendorn

FW-OE: Feuer in einem Schulgebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Attendorn (ots)

Attendorn. Zu einem Brandeinsatz in einer Schule wurde der Löschzug Attendorn am gestrigen Abend um 19:15 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren weite Teile eines Verwaltungstraktes stark verraucht. Brandschutztüren verhinderten dabei die weitere Ausbreitung von Feuer und Rauch. Reinigungskräfte war4en auf das Feuer aufmerksam geworden. Als Ursache wurden brennende Einrichtungsgegenstände in einem Lehrerzimmer lokalisiert. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr insgesamt 8 Einsatzkräfte unter Atemschutz ein und führte neben der eigentlichen Brandbekämpfung umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Ein Löschfahrzeug des Löschzugs Ennest, welches sich auf einer Ausbildungsfahrt befand, unterstützte die alarmierten Einsatzkräfte aus Attendorn, die mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort waren. Ebenfalls vor Ort waren jeweils mit einem RTW der Rettungsdienst des Kreises Olpe und das DRK, die Polizei, die Kriminalpolizei sowie Vertreter der Medien. Der Einsatz endete mit einer Brandnachschau für die letzten Einsatzkräfte um 00:10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Attendorn, übermittelt durch news aktuell