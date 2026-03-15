Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 15.03.2026

LK Verden und LK Osterholz (ots)

Pressemeldung PI Verden/Osterholz vom 15.03.2026

Schwerer Verkehrsunfall - Vorfahrtverstoß Verden - Gegen null Uhr des 15.03.2026 kam es an der Kreuzung Lindhooper Straße / Berliner Ring zu einem schweren Unfall zwischen zwei Fahrzeugen bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 32-jährige Langwedeler kam mit seinem PKW aus dem Berliner Ring und kreuzte die Lindhooper Straße, ohne auf den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 19-jährigen Verdener zu achten. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der PKW des 19-jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden beide PKW erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 19-jährige Verdener sowie der 32-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Vollersode - Am Samstagnachmittag fiel gegen 15:25Uhr im Bereich der Stedener Straße in Vollersode ein Pkw Ford auf, der in unsicherer Fahrweise augenscheinlich mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 37-Jährige merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er darf bis auf weiteres kein Kraftfahrzeug führen. Zeugen, die möglicherweise den Pkw in auffälliger Fahrweise bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Osterholz unter Tel. 04791 3070 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer alleinbeteiligt nach Sturz verletzt Schwanewede - Ein 39-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Samstagvormittag, als er auf regennasser Fahrbahn beim Rechtsabbiegen von der Straße Damm in den Molkereiweg mutmaßlich ins Rutschen geriet und stürzte. Das schwere Motorrad fiel dabei offensichtlich so auf das Bein des Mannes, dass eine Fraktur nicht ausgeschlossen werden kann. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der 39-jährige wurde vor Ort umgehend durch Ersthelfer versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

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