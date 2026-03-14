Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Unfall auf der A1 +++ Dreister Ladendieb gefährdet Mitarbeiterin +++ Alkoholfahrt in Worpswede +++ Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger +++ Pkw kollidiert mit Hauswand +++

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Unfall auf der A1 +++ Dreister Ladendieb gefährdet Mitarbeiterin +++

Unfall auf der A1

Oyten. Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Fahrtrichtung Münster, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einer Sattelzugmaschine. Der 25-jährige Fahrer des Volvos kam aus Unachtsamkeit von seinem Fahrstreifen nach rechts ab, wo sich der 66-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine befand. Der Unfallverursacher prallte derart gegen das Heck der Sattelzugmaschine, dass an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden entstand. Trotz des starken Aufpralls blieb der 25-Jährige glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurden mehrere Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt. (Foto in der Bildmappe)

Dreister Ladendieb gefährdet Mitarbeiterin Verden. Am Freitagvormittag betrat ein bislang unbekannter Täter einen Verbrauchermarkt im Berliner Ring. Er befüllte seinen Einkaufswagen mit Lebensmitteln und verließ das Geschäft durch den Eingangsbereich. Auf dem Parkplatz räumte er zügig die Waren in seinen Kofferraum. Mitarbeiter des Marktes eilten auf den Parkplatz, wobei eine Mitarbeiterin sich hinter dem Fahrzeug postierte, um den Fluchtweg zu blockieren. Der Täter setzte sein Fahrzeug trotzdem zurück, sodass die Mitarbeiterin zur Seite ausweichen musste. Anschließend flüchtete der Täter vom Parkplatz. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Alkoholfahrt in Worpswede +++ Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger +++ Pkw kollidiert mit Hauswand +++

Alkoholfahrt in Worpswede

Worpswede. Am Freitagnachmittag fiel im Bereich der Osterweder Straße ein Pkw auf, der wiederholt in den Gegenverkehr geriet, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 59-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Unfall zwischen E-Scooter und Fußgänger

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Freitagvormittag kam im Innenstadtbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Die 16-jährige E-Scooter-Fahrerin befuhr den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Osterholzer Straße, als ein 55-jähriger Mann von einem Grundstück auf den Gehweg trat. Die 16-Jährige bemerkte dies augenscheinlich zu spät und erfasste den Fußgänger, so dass dieser zu Boden stürzte und Schmerzen im Kopf-/ und Rückenbereich erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Sachschaden am Scooter entstand nicht.

Pkw kollidiert mit Hauswand

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Osterholz, als eine 84-jährige PKW-Fahrerin das Gas- und Bremspedal verwechselte und zunächst einen Fahrradständer überfuhr, ehe sie mit der Gebäudewand kollidierte. Sowohl an der Hauswand, als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf ca. 13.000EUR geschätzt wird. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell