Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges der Feuerwehr Paderborn

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Paderborn (ots)

(sg) Der Spielmannszug der Feuerwehr Paderborn blickt auf ein ereignisreiches Jahr und ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück: Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag, den 7. März 2026, konnte Zugführerin Sabrina Kruse ein durchweg positives Fazit ziehen. Seit einem Jahr leitet sie das rund 30-köpfige Ensemble und lobte die engagierten Musikerinnen und Musiker im charakteristischen blauen Rock. Besonders betonte sie die Entwicklung zu einem vielseitigen Flötenorchester, das nun seit zehn Jahren besteht und weit über traditionelle Marschmusik hinaus ein breites Repertoire verschiedenster Musikrichtungen beherrscht.

Ein Höhepunkt der Geschichte war 2016 das erste Konzert des Spielmannszugs in seiner über 70-jährigen Tradition. In diesem Jahr steht bereits die siebte Auflage am 14. November bevor. Seit 2019 dirigiert Kyrill Kuzmin den Klangkörper und verleiht dem Verein einen neuen Klang. Die Musik des Flötenorchester kann man seit 2020 auf deren eigenem YouTube Kanal verfolgen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder ernannt, befördert und für ihr Engagement geehrt:

Ernennungen und Beförderungen:

* Feuerwehrmusikanwärterin: Laura Priebe * Feuerwehrmusikerinnen: Paula Koch, Greta Sauvigny, Hilla Schild * Oberfeuerwehrmusikerin: Inga Thienenkamp

Ehrungen:

* 5 Jahre aktive Tätigkeit: Kyrill Kuzmin * 10 Jahre aktive Tätigkeit: Denise Lottmann, Anna Jung * 20 Jahre aktive Tätigkeit: Vanessa Steinkemper, Sabrina Kruse

Eine besondere Auszeichnung erhielt Dennis Happe, der zum Ehrenvorsitzenden des Spielmannszugs ernannt wurde. Lina Jöricke und Timo Steinkemper wurden zudem als Probenhelden gewürdigt.

Auch außerhalb der Musik engagiert sich der Spielmannszug: Im Rahmen der Baumpflanz-Challenge wurde u.a. ein Birnbaum gepflanzt, ein symbolischer Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz.

"Wir sind stolz auf all unsere Mitglieder und ihr Engagement für dieses Ehrenamt. Auf viele weitere Jahre in guter Gemeinschaft und Gesellschaft und auf alle Ernannten, Beförderten und Ausgezeichneten ein dreifaches: GUT SCHLAUCH!", so das Resümee der Versammlung.

Der Spielmannszug der Feuerwehr Paderborn freut sich nun auf ein weiteres musikalisches Jahr und das bevorstehende Konzert im November.

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