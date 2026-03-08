Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall Neuhäuser Tor

Paderborn (ots)

(sg) Am Sonntag, den 08.03.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn um 19:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreuzung Neuhäuser Tor alarmiert. Dort war es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW gekommen, bei dem auch drei Fußgänger verletzt wurden. Insgesamt wurden bei dem Unfall acht Personen verletzt, drei davon schwer.

Alle Patienten wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes, sowie rettungsdienstlich ausgebildete Feuerwehrkräfte versorgt. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und sorgten für eine gute Ausleuchtung.

Nach der notärztlichen Sichtung und Versorgung der Patienten wurden diese mit Rettungs- und Krankentransportwagen in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Die Unfallaufnahme der Polizei hat zu dieser Zeit noch angedauert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), ein Einsatzleitwagen (ELW), fünf Rettungswagen (RTW), zwei Krankentransportwagen (KTW) sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) und der Leitende Notarzt (LNA) mit insgesamt 27 Einsatzkräften.

