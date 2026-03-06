Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung Löschzug Neuenbeken

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Die Ehrungen zeigen "25 Jahre gute Jugendarbeit" im Löschzug Neuenbeken

"Auf Euch kann man nur stolz sein"

Mit diesen Worten eröffnete Löschzugführer Brandoberinspektor Frank Beineke in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Neuenbeken der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn.

Neben Gästen wie den Wehrführer und leitenden Branddirektor Ludger Schmitz, seinem Stellvertreter Stadtbrandinspektor Hubertus Henning, konnte er auch Ehrenwehrführer Ralf Schmitz begrüßen. Besonders erfreut zeigte er sich auch darüber, dass Ortsvorsteher und Mitglied der CDU Christoph Quasten seiner Einladung gefolgt war. Ebenfalls konnte er auch eine sehr große Anzahl an Kameradinnen und Kameraden der aktiven Wehr aber auch der Ehren- und Jugendabteilung begrüßen. Bis fast auf den letzten Platz waren die neuen Räumlichkeiten besetzt. Der Löschzug besteht derzeit aus 45 aktiven und 15 Mitgliedern der Ehrenabteilung. Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit 8 Mädchen und Jungen.

Warum Löschzugführer Brandoberinspektor Frank Beineke stolz auf seine Kameradinnen und Kameraden zeigte auch der Jahresbericht, der von Brandinspektor Gorm Rose vorgetragen wurde. Mehr als tausend Stunden Einsatzdienst, Sicherheitswachen und Fort- und Weiterbildung wurden auch in diesem Jahr geleistet. Er betonte ausdrücklich, dass diese Arbeit niemand für sich selbst, sondern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Paderborn leistet.

Ein großes Highlight im vergangenen Jahr war sicherlich der Tag der offenen Tür in und um das Geräthaus in Neuenbeken. Ein toller Tag für alle Gäste und insbesondere den jüngeren Bewohnern des Stadtteils. Gab es doch viele Aktionen, die an diesem Tag kostenlos angeboten werden konnten.

Im Rahmen der Versammlung konnten aber auch Beförderungen, Ehrungen und Versetzungen in die Ehrenabteilung erfolgen.

Befördert wurde Lennart Carl zum Oberbrandmeister und gleichzeitig wurde er zum stellvertretenden Löschzugführer ernannt. Er übernimmt ab sofort die Position von Alexander Schäfers. Louis Kramer ist nun stellvertretender Jugendwart. Zum Hauptbrandmeister wurde Georg Bentler, Oberfeuerwehrmann wurde Melvin Rose und zum Hauptfeuerwehrmann wurde Jonas Michaelis befördert. Für 25 Jahre erhielten Martin Wiemers, Kristin Beer, Markus Kowol, Kevin Heetfeld und Alexander Schäfers das Ehrenkreuz in Silber des Landes NRW. In die Ehrenabteilung wurde Martin Beineke und Christoph Hoischen nach Erreichen der Altersgrenze versetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell