FW Paderborn: Verkehrsunfall Sander-Bruch-Straße

Paderborn (ots)

(sg) Am Freitag, dem 06.03.2026, gegen 16:43 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf der Sander-Bruch-Straße in Paderborn Sande alarmiert.

In dem Kreuzungsbereich kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Durch den Aufprall kam einer der beiden PKW von der Fahrbahn ab und kam in der Hauswand einer Garage zu stehen.

Durch den Unfallmechanismus wurden aus dem einen PKW eine Dame und zwei Kinder leicht verletzt. In dem anderen PKW verletzte sich ein Mann leicht.

Nach rettungsdienstlicher Versorgung und notärztlicher Sichtung aller Patienten vor Ort wurde die verletzte Dame mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Bei den beiden Kindern und dem Mann war ein Transport in ein Krankhaus nicht erforderlich.

Parallel zu den rettungsdienstlichen Maßnahmen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und führte eine Abstützung durch.

Zu Einschätzung der verbliebenden Statik bzw. der Einsturzgefahr wurde das THW mit einem Fachberater hinzugezogen. Dieses nahm mithilfe eines örtlichen Bauunternehmers eine Abstützung vor. Der Einsatz konnte nach rund 90 Minuten beendet werden.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), ein Einsatzleitwagen (ELW), vier Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit 28 Einsatzkräften unterstützt von dem THW mit drei Personen.

