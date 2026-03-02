Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Zimmerbrand in der Gneisenaustraße

Paderborn (ots)

(sg) Am Montag, den 02.03.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn um 20:41 Uhr zu einem gemeldetem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße in den Paderborner Ortsteil Schloss Neuhaus alarmiert.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte einen alarmierenden Rauchmelder gehört und anschließend Brandgeruch wahrgenommen. Daraufhin hat dieser Bewohner des Mehrfamilienhauses folgerichtig den Notruf gewählt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss und eine sich in der Wohnung befindlichen Person festgestellt werden. Durch einen Trupp der Feuerwehr konnte sich schnell Zugang zu der betroffenen Wohnung verschafft werden und die Person konnte aus der Wohnung ins Freie gebracht werden.

Die betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht und wurde anschließend mit einer Rauchgasintoxikation in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Als Ursache der massiven Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen auf dem Herd ausfindig gemacht werden.

Bei dem nicht ganz einstündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Schloss Neuhaus und Stadtheide alarmiert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ca. 45 Einsatzkräfte mit vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, zwei Drehleitern, zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie dem Führungsdienst B- und C-Dienst.

