Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahresabschluss 2025 Löschzug Stadtheide

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, den 21. Februar 2025, feierte der Löschzug Stadtheide der Feuerwehr Paderborn seinen Jahresabschluss und blickte gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit 30 aktiven Mitgliedern gehört der Löschzug zwar zu den kleineren Einheiten der Feuerwehr Paderborn, überzeugt jedoch durch seine hohe Einsatzbereitschaft und das umfangreiche Einsatzaufkommen, das ihm einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Wehr verleiht.

Im Jahr 2025 rückte der Löschzug zu insgesamt 129 Einsätzen aus. Durchschnittlich standen dabei acht Feuerwehrkräfte bereit, um schnell und zuverlässig Hilfe zu leisten. Insgesamt kamen so etwa 910 ehrenamtliche Einsatzstunden zusammen. Um den vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, nahmen die Mitglieder regelmäßig an Lehrgängen und Seminaren teil, um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten stetig zu erweitern.

Der Jahresabschluss bot zudem Gelegenheit, drei neue Mitglieder zu begrüßen.

Irina Chemik, Philipp Sasse und Morten Rogers wurden neu in die Feuerwehr aufgenommen. Außerdem traten Jan Schembecker und Markus Wesselovsky im Rahmen einer Doppelmitgliedschaft in die Feuerwehr ein.

Der Leiter der Feuerwehr, Ludger Schmidt, würdigte in seiner Ansprache den Löschzug für seine stets zuverlässigen und engagierten Dienste. Im Namen der gesamten Wehrführung sprach er seinen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aus. Besonders hob er die Bedeutung des Löschzuges hervor, der im Einsatzfall eine zentrale Rolle übernimmt, indem er alle Sonderfahrzeuge der Feuer- und Rettungswache Nord zuverlässig besetzt. Insbesondere die Übernahme des Abrollbehälter Dekontamination zum Zwecke der Einsatzstellenhygiene wurde besonders hervorgehoben.

Im Rahmen der Feierlichkeiten durfte sich die Feuerwehr über mehrere Beförderungen freuen. Die Aufstiege sind das Ergebnis erfolgreich abgeschlossener Aus- und Weiterbildungen sowie des engagierten Dienstes der Mitglieder.

Irina Chemik wurde zur Feuerwehrfrauanwärterin ernannt, Niklas Götze und Paul Groth erhielten die Beförderung zum Unterbrandmeister und Tobias Janßen trägt nun den Titel Oberbrandmeister. Außerdem wurde Niklas Götze die Urkund zum stellvertretenden Jugendwart der Jugendfeuerwehr Schloss Neuhaus überreicht. Hartmut Götze wurde für 45-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Paderborn geehrt.

Für Interessierte, die ebenfalls Teil des Löschzugs werden möchten, ist eine aktive Mitgliedschaft jederzeit möglich. Motivierte und volljährige Bewerber sind herzlich willkommen. Die Dienstabende finden jeden zweiten Dienstag (ungerade Kalenderwoche) um 19:00 Uhr auf der Feuerwache Nord (Österreicher Weg 24) statt.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell