Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall am Ludwigsfelder-Ring Zwei Verletzte nach Seitenaufprall

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 18.02.2026 - Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:10 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Ludwigsfelder Ring alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Pkw mit zwei Insassen seitlich gegen das Geländer der Fahrbahnabtrennung.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Aufprall teilweise schwer verletzt. Trotz der erheblichen Deformation des Fahrzeugs konnten sich Fahrer und Beifahrer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus dem Pkw befreien. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurden beide Patienten zur weiteren medizinischen Behandlung in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz befanden sich ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Nord, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüst von der Wache Süd, die ehrenamtliche Einheit Stadtheide, der Einsatzführungsdienst (B-Dienst und C-Dienst) sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte rund eine Stunde im Einsatz.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell