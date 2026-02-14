Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall Penzlinger Straße

Paderborn (ots)

Am Karnevalssamstag, den 14.02.2026, gegen 14:28 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall an der Penzlinger Straße in Paderborn alarmiert.

Ein schwarzer Nissan Qashqai hat sich aus unbekannter Ursache überschlagen. Der 85-jährige Fahrer fuhr aus Richtung Detmolder Straße erst rechts gegen den Bordstein, bevor er sich dann auf dem linken Gehweg überschlug und vor einem Baustromkasten zum Liegen kam. Dieser wurde ebenfalls beschädigt.

Eine Ersthelferin konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Mann aus seinem Fahrzeug retten.

Nach der notärztlichen Versorgung des Patienten wurde dieser mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Parallel zu den rettungsdienstlichen Maßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, nahm ausfließende Betriebsstoffe auf und unterstützte den Energieversoger bei den Sicherungsmaßnahmen des Verteilerkastens.

Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden. Die Penzlinger Straße war während der Maßnahme vollständig gesperrt.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Technische Rettung (WLF, AB-Rüst), ein Einsatzleitwagen (ELW), ein Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit rund 14 Einsatzkräften.

