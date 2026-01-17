Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung Löschzug Elsen vom 16.01.2026

Paderborn (ots)

(sg) Löschzug Elsen blickt auf stabiles und engagiertes Jahr 2025 zurück

Elsen/Paderborn. Auf der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Elsen der Feuerwehr Paderborn am 16. Januar 2026 zog die Löschzugführung eine durchweg positive Bilanz für das Einsatzjahr 2025. Geprägt war das vergangene Jahr vor allem von Stabilität, kontinuierlicher Weiterentwicklung und einem starken Gemeinschaftsgeist.

Zum Jahresende zählte die Einsatzabteilung 50 aktive Feuerwehrangehörige. Ergänzt wird der Löschzug durch 14 Kameraden der Ehrenabteilung , 4 Kameraden der Unterstützungsabteilung sowie 13 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Damit umfasst der Löschzug Elsen insgesamt 81 Mitglieder. Die Löschzugführung hob dabei insbesondere die Bedeutung der Jugendfeuerwehr als Fundament für die zukünftige Einsatzbereitschaft hervor.

Im Jahr 2025 wurde der Löschzug Elsen zu insgesamt 97 Einsätzen alarmiert. Darunter befanden sich 51 Brandeinsätze und 44 Hilfeleistungseinsätze, von denen allein 16 mit dem Einsatz-Stichwort "Person hinter Tür" liefen. Hinzu kamen verschiedene Brandsicherheitswachen, unter anderem bei Libori und in der Home Deluxe Arena.

Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte dabei 791 Einsatzstunden. Die Tagesverfügbarkeit lag werktags verlässlich bei sieben Einsatzkräften, nachts sowie an Wochenenden sogar bei 9 Kräften. Damit stellt der Löschzug rund um die Uhr mindestens eine Staffel und außerhalb der werktäglichen Zeiten eine Gruppe.

Auch im Bereich Aus- und Fortbildung zeigte sich der Löschzug leistungsfähig: Rund 1.000 Ausbildungsstunden wurden im vergangenen Jahr absolviert. Besonders positiv entwickelte sich die Situation bei den Atemschutzgeräteträgern - aktuell stehen 20 vollständig einsatzfähige Kräfte zur Verfügung. Zudem konnten zwei Kameraden ihre Fahrerlaubnis für die Löschfahrzeuge erwerben, weitere befinden sich derzeit in Ausbildung.

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Beförderungen ausgesprochen. Zum Feuerwehrmann wurde Mike Maverick Shelton befördert. Den Dienstgrad des Oberfeuerwehrmanns erhielten Roland Hachmann, Dominik Rinn und Jan Fehring.

Marcel Hardes wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Zum Unterbrandmeister wurden Adrian Nessel und Maximilian Koch befördert. Timon Brockmeier erhielt die Ernennung zum Brandmeister, Veronika Simon zur Oberbrandmeisterin. Fabian Fahle, Mitglied der Löschzugführung, wurde zum Brandinspektor ernannt.

Darüber hinaus wurde Kai Schichel in die Funktion des Gerätewarts berufen. Patrick Riemer übernimmt künftig die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten im Löschzug.

Die Funktion der Schriftführung wurde viele Jahre durch unser Kameradin Veronika Simon ausgeübt. Hier wurde Laura Riddle durch die Versammlung als Nachfolgerin gewählt. Die Versammlung dankte Veronika Simon für ihr geleistet Engagement.

Technisch wurde der Löschzug weiter modernisiert. Unter anderem erhielten wir Werkzeug zur Türöffnung und der hydraulische Rettungssatz wurde auf Akkubetrieb umgestellt und zusätzliche Ausrüstung auf dem Hilfeleistungslöschfahrzeug integriert. Auch Maßnahmen zur Vegetationsbrandbekämpfung befinden sich in Planung.

Abschließend würdigte die Löschzugführung den hohen persönlichen Einsatz aller Beteiligten. Das Jahr 2025 habe gezeigt, dass der Löschzug Elsen gut aufgestellt sei und seine Aufgaben zuverlässig, pflichtbewusst und engagiert erfülle - getragen von Ehrenamt, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein.

