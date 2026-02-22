Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brand in einem Pferdestall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen

Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, den 21.02.2026, alarmierte um 21:16 Uhr die Leitstelle für den Brandschutz und Rettungsdienst des Kreises Paderborn mit dem Meldebild "Bauernhofbrand" die Feuerwehr der Stadt Paderborn in den Ortsteil Wewer. Hier war es in einem Pferdestall zu einem Brandereignis gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Brand im Gang des Pferdestalls und vor dem Gebäude ausgebreitet.

Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gefahrenbereich, jedoch befanden sich noch fünf Pferde in den Stallungen, welche von Rauch bedroht waren. Die Feuerwehr Paderborn leitete parallel eine Brandbekämpfung des Brandgutes unter Atemschutz und eine der Brandbekämpfung entgegenwirkende Überdruckbelüftung zum Schutz der Tiere vor den Atemgiften ein.

Diese Maßnahmen zeigten schnell Erfolg. Die Tiere konnten somit nach der Bekämpfung des Brandes sicher aus den Stallungen herausgeführt werden.

Die vor Ort befindlichen Eigentümer hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche und Tierrettungen unternommen und sich dabei eine Rauchgasintoxikation zugezogen. Worauf die Anwohner an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst gesichtet und anschließend in ein Paderborner Krankenhaus transportiert wurden.

Die Entrauchung der angrenzenden Reithalle und die Nachlöscharbeiten zogen sich noch über ca. 2 Stunden. Mittels Logistikfahrzeugen wurden anschließend die kontaminierten Schläuche sowie weitere Einsatzmaterialien abtransportiert.

Zu dem rund 3 Stunden dauernden Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd auch die ehrenamtlichen Einheiten Wewer, Elsen und Stadtmitte alarmiert. Die verwaiste Feuer- und Rettungswache Nord wurde durch Kräfte der Einheit Stadtheide besetzt.

Insgesamt waren an der Einsatzstelle: sechs Hilfeleistungslöschfahrzeuge, zwei Drehleitern, ein Tanklöschfahrzeug, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Einsatzleitwagen mit den Einsatzführungsdiensten der Stufe C und B, ein Kommandowagen, ein Abrollbehälter Atemschutz, ein Abrollbehälter Pumpe/Schlauch und ein Gerätewagen Logistik.

