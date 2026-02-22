FW Paderborn: LKW-Brand mit Ausbreitung

Feuerwehr Paderborn

(sg) Am Sonntagmorgen, den 22.02.2026 alarmierte um 01:46 Uhr die Kreisleitstelle Paderborn mit dem Meldebild Feuer 3 "LKW Brand mit Ausbreitung" die Feuerwehr der Stadt Paderborn. Anrufer Informierten über einen brennenden LKW, welcher die Gefahr eines Übergreifens auf benachbarte Fahrzeuge mit sich bringt.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in der Max-Planck-Straße in Sennelager stellte sich heraus, dass die Fahrerkabine eines LKWs im Vollbrand stand. Eine Ausbreitung auf die umliegenden Fahrzeuge konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Einsatz konnte nach ca. 1,5h beendet werden.

Insgesamt waren an der Einsatzstelle: drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, zwei Drehleitern, ein Löschgruppenfahrzeug, ein Rettungswagen, ein Gerätewagen Logistik und ein Einsatzleitwagen mit dem C-Dienst. Feuerwehr Paderborn wurde durch Defence Fire & Rescue Sennelager, mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug unterstützt.

