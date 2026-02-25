Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung Löschzug Benhausen

Paderborn (ots)

(sg) Löschzug Benhausen blickt auf das Jahr 2025 zurück

Matthias Füller zum stellv. Löschzugführer ernannt

Manfred Tegethoff in die Ehrenabteilung versetzt

Auf ein ereignisreiches Jahr konnte Löschzugführer Rainer Kleinn anlässlich der Jahreshauptversammlung des Löschzuges Benhausen zurückblicken.

Die gute Alarmbereitschaft der Vorjahre, erreichte mit 66 Alarmierungen einen neuen Höchststand in der Historie der Benser Blauröcke.

Zu besonderen Einsätzen des vergangenen Jahres zählten ein Bauernhofbrand im Mai, das Starkregenereignis im Juni sowie 2 Fahrzeugbrände auf dem Gelände am Feuerwehrgerätehaus, bei denen die Benhauser Feuerwehrleute Hilfe leisten konnten.

Im Berichtsjahr sind dem Löschzug 3 Kameraden beigetreten. Dem gegenüber steht ein Austritt. Somit gehören dem Löschzug aktuell, 39 Männer und 1 Frau an.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte der Leiter der Feuerwehr, Leitender Branddirektor Ludger Schmidt, zahlreiche Beförderungen und Ernennungen vornehmen.

Mohammed Khatib wurde zum Feuerwehrmann - Anwärter Linus Müller zum Feuerwehrmann Bernd Vogt zum Hauptfeuerwehrmann Jonas Schulte zum Unterbrandmeister, sowie Christian Hampe zum Hauptbrandmeister befördert.

Matthias Füller ist nach Anhörung des Löschzuges durch den Leiter der Feuerwehr zum stellv. Löschzugführer ernannt worden und komplettiert das Führungsteam. Matthias Füller und Stefan Westermann wurden zudem in Ihren Ämtern als Kassierer, bzw. Schriftführer bestätigt. Manfred Tegethoff wurde mit Erreichen der Altersgrenze in die Ehrenabteilung versetzt.

Wehrführer Ludger Schmidt sprach zudem den Dank für die hohe Einsatzbereitschaft, die Teilnahme am Leistungsnachweis sowie die Unterstützung beim 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Paderborn aus.

