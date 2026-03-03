Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Schloß Neuhaus

(sg) Rückblick auf ein besonderes Jubiläumsjahr 2025

Auch in diesem Jahr blickte der Löschzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück - geprägt vom 125-jährigen Bestehen des Löschzuges und dem 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Paderborn. Löschzugführer Benjamin Follert und sein Stellvertreter Tobias Kohnert begrüßten rund 70 Mitglieder und Gäste und dankte allen Einsatzkräften für ihr Engagement. Zum Jahresende zählte der Löschzug 60 Mitglieder, davon 45 aktiv im Einsatzdienst, darunter vier Frauen; fünf weitere Kameradinnen und Kameraden befinden sich in der Grundausbildung.

Einsätze und Ausbildung

Im Jahr 2025 wurde der Löschzug zu insgesamt 144 Einsätzen gerufen - deutlich weniger als im Vorjahr (186 Einsätze in 2024). Davon entfielen 69 Einsätze auf die Brandbekämpfung und 75 auf technische Hilfeleistungen, darunter 55 Hilfeleistungen kleinerer Art, 18 ausgelöste Brandmeldeanlagen und 48 Feuermeldungen. Insgesamt leisteten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte rund 800 Einsatzstunden. Ein Schwerpunkt lag auf der Aus- und Fortbildung: Ron Hungreder und Jannis Kloppenburg schlossen erfolgreich den Truppmann-Lehrgang ab; Abdullah Ak, Christian Pott und Jonathan Protte wurden zu neuen Atemschutzgeräteträgern ausgebildet. Christian Pott und Andreas Fürst absolvierten den Lehrgang "Technische Hilfeleistung - Grund", Jonathan Protte die Lehrgänge "TH-Wald" und "TH-Verkehrsunfall". Sara Grabitz ist nun als Maschinistin für Löschfahrzeuge einsatzbereit, Lukas Husemann als Notfallhelfer. Hendrik Menz und Pascal Schulze verstärken nach Abschluss des Gruppenführer-Basislehrgangs die Führungsriege des Löschzuges.

Jugendfeuerwehr

Auch die Jugendfeuerwehr blickte auf ein aktives und erfolgreiches Jahr zurück. Nach dem Führungswechsel und der Übernahme der Leitung durch Jugendwart Hendrik Menz sowie seine Stellvertreter Philip Lütke-Bexten, Caspar-David Deppe und Niklas Götze wurden zahlreiche Aktionen und Ausbildungsangebote umgesetzt. Dazu zählten unter anderem ein gemeinsamer Übungsabend mit dem Löschzug, der Berufsfeuerwehrtag, der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf sowie das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Robin Follert und Alexej Zimmermann konnten zudem einen besonderen Erfolg feiern: Beide absolvierten im Jahr 2025 erfolgreich die Leistungsspange, die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr. Erfolgreicher Familientag zum 125-jährigen Jubiläum Zentrales Highlight des Jahres war der Familientag am 11. Mai 2025 im Schloß- und Auenpark. Bei bestem Wetter präsentierte sich der Löschzug mit Fahrzeugschau, Blaulichtmeile, Mitmachaktionen, Vorführungen und musikalischer Begleitung. Die Veranstaltung war durchgehend gut besucht und ein voller Erfolg. Dank galt insbesondere der Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft, den befreundeten Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie allen Helferinnen und Helfern aus Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr, Ehrenabteilung, Förderverein und Familien.

Beförderungen und Ehrungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihr Engagement und ihre Leistungen geehrt und befördert. Zu Feuerwehrmännern befördert wurden Ron Hungreder, Jannis Kloppenburg, Alexej Zimmermann, Fynn Osterkamp, Rene Passon und Dominik Mohr. Den Dienstgrad Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise Oberfeuerwehrmann erhielten Julia Kimmel und Leon Klages. Brandmeister wurden Hendrik Menz und Pascal Schulze, während Daniela Peitz zur Oberbrandmeisterin befördert wurden. Nach jahrzehntelangem, engagiertem Wirken im Löschzug wurde Reinhard Kurte in die Ehrenabteilung überstellt.

Dank und Ausblick

Zum Abschluss der Versammlung dankte die Löschzugführung allen Mitgliedern für ihren hohen persönlichen Einsatz, ihre kontinuierliche Fortbildung und den starken Zusammenhalt im Löschzug. Das Jubiläumsjahr 2025 habe eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Schloß Neuhaus und der Stadt Paderborn ist.

