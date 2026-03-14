Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Zimmerbrand in der Mälzerstraße

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Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, den 14.03.2026, wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mälzerstraße alarmiert. Der Anrufer meldete, dass ein E-Scooter in einer Wohnung brennen würde und sich keine Personen mehr im Gebäude befinden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte auf der Rückseite des Gebäudes eine Rauchentwicklung von einem überdachten Balkon festgestellt werden. Der Anrufer bestätigte, dass sich der brennende E-Scooter auf diesem Balkon befand. Der Brandrauch hatte sich aufgrund offener Türen bereits im gesamten Obergeschoss ausgebreitet.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte den E-Scooter schnell ablöschen und ins Freie bringen. Mittels eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung anschließend entraucht und danach zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

Ein Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation wurde durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Bei dem rund einstündigen Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch der ehrenamtliche Löschzug Stadtmitte alarmiert. Der Löschzug Stadtmitte besetzte während des Einsatzes die Feuer- und Rettungswache Süd.

Insgesamt befanden sich 22 Einsatzkräfte mit zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Rettungswagen, einem Gerätewagen Logistik sowie dem Führungsdienst (B-Dienst) an der Einsatzstelle.

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