Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zahlreiche Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr der Feuerwehr Paderborn

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Paderborn (ots)

(sg) Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr der Feuerwehr Paderborn am 13. März 2026 in der Bürgerhalle in Elsen konnten zahlreiche Mitglieder und Unterstützer für ihre langjährige Treue und besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen geehrt werden. Die Verleihung des Ehrenzeichens in Gold des Landes Nordrhein-Westfalen für 35-jährige Mitgliedschaft im aktiven Dienst wurde gleich vier Mal vergeben. Ausgezeichnet wurden Tobias Hillen, Markus Pahls, Dirk Schlichting und Sven Wetter. Ein Mitglied unserer Feuerwehr erhielt das Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz für beeindruckende 50 Jahre im aktiven Dienst: Reinhard Kurte

Des Weiteren konnten insgesamt 22 Ehrenurkunden mit Sonderauszeichnungen vom Verband der Feuerwehren in NRW für langjährige Mitgliedschaften verliehen werden. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Agnesens, Franz-Josef Mathe, Martin Beineke, Norbert Bröckling, Bernd Hanselle, Christoph Hoischen, Josef Höschen, Wilhelm Huck, Reinhard Kurte, Alexander Lüke, Werner Möller, Günter Pöhler und Ulrich Waschkowski geehrt. Die Auszeichnung für 60 Jahre erhielten Hans-Joseph Bee, Hermann Hustadt, Helmut Keuper, Karl-Franz Menne, Albert Prior, Hubert Spier, Josef Wecker und Karl-Heinz Wecker. Für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Ernst Wewer ausgezeichnet.

Damit würdigte die Feuerwehr in feierlichem Rahmen das großartige Engagement und die jahrzehntelange Treue ihrer Mitglieder. Auch der Stadtfeuerwehrverband Paderborn nutzte die Gelegenheit, verdiente Mitglieder sowie Unterstützer unserer Feuerwehr auszuzeichnen. Das Ehrenkreuz in Silber wurde an Holger Hesse und Dennis Happe und das Ehrenkreuz in Gold an Günter Lütkemeier verliehen. Die ehemalige Ratsfrau Brunhilde Konersmann wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Robert Siemensmeyer für seine engagierte Tätigkeit als stellvertretender Leiter der Feuerwehr feierlich geehrt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung verabschiedete ihn die Wehr mit großem Dank und Anerkennung aus seiner Funktion und wünschte ihm für seine neue Aufgabe als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Paderborn alles Gute. Der Leiter der Feuerwehr Paderborn Ludger Schmidt präsentierte in seine Ansprache die Jahreseinsatzstatistik und verdeutlichte dabei die steigende Belastung der Einsatzkräfte. Weitere Themen waren neben anderen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Feuerwehr Paderborn wie z.B. der Katastrophen-, der Bevölkerungs- und der Zivilschutz. Im Verlauf der Versammlung bedankten sich unser Bürgermeister Stefan Oliver Strate und weitere Ehrengäste bei den Mitgliedern der Feuerwehr Paderborn für das hohe Engagement und die ständige Einsatzbereitschaft.

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