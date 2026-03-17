Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Garagen++Erneuter Kabeldiebstahl++Leicht verletzte Fußgängerin bei Abbiegeunfall++Pkw fährt Radfahrerin und Mülltonnen um+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Garagen+ Achim. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag 16.30 Uhr bis Sonntag 16.30 Uhr, mehrere Garagen einer Werkstatt in der Straße Auf den Mehren aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet sowie das Vorhängeschloss eines Containers beschädigt. Aus den betroffenen Räumlichkeiten entwendeten die Täter diverse Elektrokleingeräte, Gartengeräte und Werkzeuge. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 04202-9960 bei der Polizei Achim zu melden.

+Erneuter Kabeldiebstahl+ Achim. Am Wochenende kam es in der Zeppelinstraße erneut zu einem Diebstahl von Kabeln von einem Firmengelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Gelände und entwendeten mehrere hundert Meter Kabel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Leicht verletzte Fußgängerin bei Abbiegeunfall+ Achim. Am Montag, gegen 14.20 Uhr, kam es in der Straße Haferkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 77-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte, nach links abzubiegen und kollidierte dabei mit der Frau. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Pkw fährt Radfahrerin und Mülltonnen um+ Achim. Auf der Bremer Straße im Ortsteil Bierden kam es Montagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin. Der beteiligte Pkw flüchtete.

Eine 57-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg der L158 stadteinwärts unterwegs. In gleicher Richtung befuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin mit einem unbekannten Pkw die Bremer Straße. Aus bislang unklarer Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Mülltonnen und anschließend mit der Radfahrerin. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss stadteinwärts vom Unfallort. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Pkw oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verfolgungsfahrt endet in Polizeigewahrsam+ Schwanewede. Am Montagnachmittag wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Schwanewede einen roten VW Jetta in der Straße Am Damm in Höhe eines Verbrauchermarktes kontrollieren. Nach ersten Erkenntnissen lagen die angebrachten Kennzeichen als gestohlen ein. Statt den Aufforderungen zu folgen, fuhr der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Meyenburg. Während der Verfolgungsfahrt von Schwanewede nach Meyenburg, Uthlede und von dort zurück nach Schwanewede, soll der 28-Jährige diverse Verkehrsteilnehmer mit seiner Fahrweise gefährdet haben.

In Höhe der Straße Koppelsberg stellte der Beschuldigte sein Fahrzeug ab und flüchtete anschließend zu Fuß über einen Bauernhof in Richtung Ortsmitte. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und diverser Einsatzkräfte von den umliegenden Dienststellen konnte der Beschuldigte schließlich in der Nähe gestellt und vorläufig in Gewahrsam genommen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Verkehrsteilnehmende, welche durch den flüchtenden 28-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

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