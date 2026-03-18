Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++Gerichtsverhandlung unterbrochen++++

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Mittwochvormittag wurde die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Verden im Prozess um Daniela Klette durch auf Grund des Auffindens eines verdächtigen Gegenstandes unterbrochen. Es bestand der Verdacht auf Sprengstoff.

Bei einer Routinekontrolle der Besucherschließfächer im Gerichtsgebäude schlugen Sprengstoffspürhunde an, sodass ein verdächtiger Gegenstand in einem Schließfach festgestellt und anschließend sichergestellt wurde. Wem dieser Gegenstand gehört oder wie er in das Schließfach gelangte, ist derzeit noch unklar. Zur genauen Untersuchung des Gegenstandes wurden die Entschärfer des Landeskriminalamtes hinzugezogen.

Dieser untersuchte den Gegenstand und konnte nach Abschluss der Maßnahmen Entwarnung geben; es handelte sich nicht um einen explosiven Stoff. Während des Einsatzes wurde die laufende Gerichtsverhandlung unterbrochen. Nach Freigabe des Geländes konnte die Verhandlung wieder aufgenommen werden.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit an.

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