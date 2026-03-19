POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz gibt polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für den Landkreis Verden bekannt - weiterer Rückgang der Gesamtkriminalität

Landkreis Verden (ots) - Verden. Am Mittwochvormittag wurde die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Verden im Prozess um Daniela Klette durch auf Grund des Auffindens eines verdächtigen Gegenstandes unterbrochen. Es bestand der Verdacht auf Sprengstoff. Bei einer Routinekontrolle der Besucherschließfächer im Gerichtsgebäude schlugen Sprengstoffspürhunde an, sodass ein verdächtiger Gegenstand in einem ...

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