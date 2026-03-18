Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen nach körperlicher Auseinandersetzung eingeleitet

Bühl (ots)

Was genau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 47- und 61-jährigen Männern am Dienstagabend führte und wie diese genau ablief, ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl. Kurz nach 19:30 Uhr meldeten sich beide Männer unabhängig voneinander bei der Polizei und teilten mit, zuvor von dem jeweilig anderen in der Birkenstraße angegriffen worden zu sein. Bei der Befragung der Beteiligten widersprachen sich die Darstellungen der Geschehensabläufe deutlich. Fest steht jedoch, dass sie sich bei der Auseinandersetzung offenbar gegenseitig so verletzten, dass der verständigte Rettungsdienst sie nach einer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Klinik bringen musste.

/rs

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