Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bedrohung

Baden-Baden (ots)

Nach einer Bedrohung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße, wurde ein 41-Jähriger am Dienstag in eine Spezialklinik gebracht.

Der Bewohner geriet gegen 10:45 Uhr mit einem dort tätigen Mitarbeiter in Streit. In der Folge soll der 41-Jährige aufgrund seiner augenscheinlichen Unzufriedenheit über den Gesprächsverlauf den Feueralarm betätigt haben. Im folgenden Streitgespräche habe der Bewohner sein Gegenüber dann mit einem Messer bedroht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 41-Jährigen in der Folge in seinem Zimmer festnehmen und an Mitarbeitende einer Spezialklinik übergeben.

/ma

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