POL-OG: Baden-Baden - Bedrohung
Baden-Baden (ots)
Nach einer Bedrohung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße, wurde ein 41-Jähriger am Dienstag in eine Spezialklinik gebracht.
Der Bewohner geriet gegen 10:45 Uhr mit einem dort tätigen Mitarbeiter in Streit. In der Folge soll der 41-Jährige aufgrund seiner augenscheinlichen Unzufriedenheit über den Gesprächsverlauf den Feueralarm betätigt haben. Im folgenden Streitgespräche habe der Bewohner sein Gegenüber dann mit einem Messer bedroht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 41-Jährigen in der Folge in seinem Zimmer festnehmen und an Mitarbeitende einer Spezialklinik übergeben.
/ma
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell