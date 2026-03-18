Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Fahrradaktionstag des Polizeipräsidiums Offenburg

Mittelbaden (ots)

Ein selbstverschuldetes verkehrswidriges Verhalten brachte einen 12-jährigen Jungen am Montagnachmittag in Rastatt in ein Krankenhaus. Gegen 16 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Pedelec die Straße Am Kanalweg in Rastatt. Auf der Lenkstange saß unvernünftiger Weise ein 12-jähriger Junge. Aus bislang unbekannten Gründen kamen die beiden alleinbeteiligt zum Sturz, wobei der Fuß des Jungen zwischen die Speichen des Vorderrades und der Lenkgabel geriet. Bei dem Sturz verletzte sich der 12-Jährige schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Klinikum gebracht. Weil es in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen mit Fahrrädern und E-Scootern kam, führte das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag einen präsidiumsweiten "Fahrradaktionstag" durch. Neben der generellen Erhöhung der Verkehrssicherheit für Zweiradfahrende, wurde ein Schwerpunkt auf repressive und präventive Maßnahmen, auf (manipulierte) Pedelecs/E-Scooter, das Tragen eines Fahrradhelms sowie der Überwachung einer regelkonformen Nutzung der E-Scooter gelegt. Die Polizeireviere im Polizeipräsidium Offenburg führten diesbezüglich mehrere mobile und stationäre Kontrollen durch. Parallel fanden zwei stationäre Kontrollstellen im Bereich Rastatt und Offenburg unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion statt. Neben den Fahrradfahrenden wurden auch die Nutzerinnen und Nutzern von Elektrorollern kontrolliert und teilweise beanstandet. Insgesamt kontrollierten die etwa 100 eingesetzten Beamten in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr präsidiumsweit mehr als 400 Fahrräder, 150 Pedelecs und 200 E-Scooter. Dabei wurden über 200 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, welche in Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren mündeten. Neben der verbotenen Handynutzung bezogen sich die Ordnungswidrigkeiten vor allem auf das widerrechtliche Befahren von Gehwegen, die falsche Nutzung von Radwegen, die Mitnahme von Personen auf E-Scootern, die Missachtung des Rotlichtes oder auch kleinere Mängel am Zweirad. Insgesamt 45 Verkehrsteilnehmer erhielten Anzeigen wegen einer Verkehrsstraftat. Darunter fallen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem konnte ein E-Scooter sichergestellt werden, der zuvor entwendet wurde. /vo

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