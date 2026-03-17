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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Seniorin überrumpelt und bestohlen, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen und ein Mann haben am Montagnachmittag in der Schwarzwaldstraße eine ältere Frau überrumpelt und ihr eine getragene Halskette gestohlen. Laut den Schilderungen der Seniorin sei gegen 15:50 Uhr ein BMW mit NE-Zulassung vorgefahren und habe neben der Fußgängerin angehalten. Auf der Beifahrerseite sei eine circa 40 Jahre alte Frau mit kurzen schwarzen Haaren und einem bunten T-Shirt ausgestiegen und habe ihr eine Halskette angepriesen. Ohne weiter zu fragen hätte die Fremde der Angesprochenen einfach ihre angebotene Halskette umgelegt und hierbei letzterer die getragene Kette abgenommen. Anschließend sei eine weitere, etwa 25 Jahre alte Frau aus dem Wagen gestiegen und habe versucht, der Seniorin zwei Ringe vom Finger zu ziehen. Auch sie soll dunkle kurze Haare gehabt und ein buntes T-Shirt getragen haben. Diesem Zugriff konnte sich die Überrumpelte jedoch erwehren. Den Diebstahl ihrer Halskette bemerkte die Bestohlene allerdings erst zu Hause. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen der nun gesuchten Personen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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