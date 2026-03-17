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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim, B3 - Verkehrskontrolle

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Während einer Kontrolle in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Bundesstaße bei Niederschopfheim gingen den Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Polizeireviers Lahr mehrere mutmaßliche Verkehrssünder ins Netz. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 3 Uhr stellten die Ermittler im Zuge von Lasermessungen drei Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einem 42-jährigen Seat-Fahrer ergab sich außerdem kurz vor Mitternacht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ebenso wenig wie eine 22 Jahre alte Autofahrerin, die den Beamten gegen 1.40 Uhr einen vermeintlich italienischen Führerschein aushändigte. Eine genauere Überprüfung des Dokuments erhärtete den anfänglichen Verdacht auf eine mögliche Fälschung. Sie muss sich nun zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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