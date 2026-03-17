Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mehrere Beanstandung bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Haslach (ots)

Bei der ersten Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs im Revierbereich Haslach im Jahr 2026 wurden ein weiteres Mal zahlreiche Verstöße gegen Vorschriften im Zusammenhang mit der Güterbeförderung festgestellt. Breit aufgestellt mit Kräften von Zoll, Bundesamt für Logistik und Mobilität, Verkehrspolizei Offenburg und des Polizeireviers Haslach wurden im Verlauf des Montagmorgens auf der B33 insgesamt knapp 50 kleine und große Lkw, Wohnmobile und Personentransporte kontrolliert. Unterstützt wurden die Kontrolleure durch eine Gruppe Einsatzbeamter des Polizeipräsidiums Einsatz. Der Schwerpunkt der insgesamt 20 festgestellten Verstöße lag im Bereich der Protokollierung von Lenk- und Ruhezeiten. Bei drei Fahrzeugen war die Ladung nicht oder unzureichend gesichert. In einem Fall handelte es sich um umweltgefährdendes Gefahrgut. Auch bei Wohnmobilen wurden erneut vier Verstöße im Umgang mit den mitgeführten Gasflaschen geahndet. Hier ist die Beanstandungsquote weiterhin unverändert hoch. Die fachkundigen Kontrolleure weisen darauf hin, dass eine bestandene Gasprüfung nicht von der Pflicht entbindet, die erforderliche Schutzausstattung der Gasanlage für den Betrieb während der Fahrt nachzurüsten. Diese Ausrüstung ist in den meisten Wohnmobilen nicht standartmäßig installiert. Der Fahrer eines Klein-Lkw konnte keinen gültigen Aufenthaltsstatus für den europäischen Arbeitsmarkt nachweisen und hielt sich somit vermutlich illegal in Deutschland auf.

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