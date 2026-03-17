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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kontrolle mit Folgen

Lahr (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr am Montagnachmittag hat für einen 46 Jahre alten Fahrzeugführer mehrere Konsequenzen. Wie die Ermittler kurz nach 15 Uhr feststellten, war der Mittvierziger ohne die nötige Fahrerlaubnis am Steuer seines Wagens in der Offenburger Straße unterwegs. Darüber hinaus zeigte sich der Mann renitent, als die Polizeibeamten im Zuge der Kontrolle den Fahrzeugschlüssel des betroffenen Passat beschlagnahmen wollten. Schwerer verletzt wurde bei der anschließenden handfesten Auseinandersetzung zum Glück niemand. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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