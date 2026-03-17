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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Unfallbeteiligter gesucht

Appenweier (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der B28 sind die Ermittler des Polizeipostens Oberkirch auf der Suche nach einem Autofahrer. Der Unbekannte soll kurz vor 10 Uhr in den Kreisverkehr bei der Schlüsselbrücke eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt eines darin befindlichen Rollerfahrers missachtet haben. Letzterer bremste und kam zu Fall. Er blieb zwar unverletzt, jedoch war ein Sachschaden von rund 500 Euro zu beklagen. Obwohl sich die Beteiligten an der Unfallstelle ohne Hinzuziehung der Polizei bezüglich der Schadensregulierung geeinigt haben sollen, wurden offenbar keine Personalien ausgetauscht. Der Rollerfahrer wandte sich im Nachhinein an die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können oder der noch unbekannten Beteiligte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07802 7026-0 zu melden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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