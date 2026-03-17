Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, A5 - Vollsperrung

Ettenheim (ots)

Keine Verletzten, jedoch eine Vollsperrung sowie ein Sachschaden von rund 25.000 Euro hat am Montagabend ein Zusammenstoß zweier VW-Fahrer nach sich gezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 22 Jahre alte Lenker eines VW Golf an der Anschlussstelle Ettenheim vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur gezogen haben und gegen 20:30 Uhr mit dem VW T-Roc einer dort fahrenden 57-Jährigen zusammengeprallt sein. Nachdem die beiden stark beschädigten Autos abgeschleppt worden sind, konnte die Fahrbahn gegen 21:30 Uhr wieder freigegeben werden.

/wo

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