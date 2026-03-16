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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier- Festnahme nach Brandlegung

Offenburg (ots)

Ein 30-jähriger polizeibekannter Mann verursachte am vergangenen Sonntagnachmittag durch das Anzünden einer Heupresse auf einem privaten Gartengrundstück nahe der Kreisstraße 5326 zwischen Elgersweier und Zunsweier einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen 16.30 Uhr sofortige Fahndungsmaßnahmen im Tatortnahbereich eingeleitet haben, konnte der 30-Jährige im näheren Umfeld festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle räumte der Mann die Brandlegung ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Heupresse noch funktionsfähig ist oder durch den Brand gänzlich zerstört wurde. Der Festgenommene konnte im Anschluss in einer Fachklinik in Offenburg untergebracht werden. Ihn erwartet nun eine Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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