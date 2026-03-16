Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich ein noch unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen in der Straße "Im Gewerbegebiet" von einer Unfallstelle. Im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11.02 Uhr wurde ein geparkter Mitsubishi beschädigt und dadurch ein Schaden von rund 3.000 Euro verursacht. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacher um den Fahrer eines roten BMW mit Offenburger Zulassung, der während des Unfallzeitraums neben dem beschädigten Wagen stand und nach Rückkehr des Fahrzeughalters nicht mehr vor Ort war. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07223 990970 entgegengenommen.

/ya

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