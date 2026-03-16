Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Illegale Abfallentsorgung

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Achern (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine größere Menge alter Reifen auf einem Feldweg unweit der Infrastrukturstraße illegal entsorgt. Auf einem dortigen Schotterparkplatz stellten herbeigerufene Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch am frühen Sonntagabend 20 Altreifen fest, während in einem angrenzenden Wald weitere 30 bis 40 entsorgter Reifen aufgefunden wurden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass diese im Verlauf des Wochenendes entsorgt wurden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 07841 7066-0 um Zeugenhinweise.

/ya

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