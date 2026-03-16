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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - E-Bike gestohlen

Oberkirch (ots)

Nachdem am Sonntag gegen 15:15 Uhr am Kichplatz ein mittels Zahlenschloss gesichertes E-Bike entwendet wurde, konnte wenig später ein möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke "Conway" mit grünen Streifen. Das Zahlenschloss sowie ein ein am Fahrrad befindlicher Helm blieben nach dem Diebstahl unbeschädigt am Abstellort zurück.

Vor dem Diebstahl onnte ein Zeuge einen Mann und eine Frau im Bereich der abgestellten Fahrräder beobachten, die sich nach einer Ansprache durch den Zeugen jedoch entfernten. Als später der Diebstahl dort bemerkt und die Polizei alarmietr wurde, konnte im Rahmen einer Fahndung der beschriebene Mann kurze Zeit später in der Hesselbacher Straße festgestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung des 41-jährigen Mannes sowie einem 32-Jährigen begleiter wurde ein E-Roller, dessen Versicherung auf keine der beiden Personen zugelassen war sowie mehrere Kleidungsstücke, die teilweise mit Preisschildern versehen waren, aufgefunden und sichergestellt werden. Ob diese möglicherweise entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf die Frau, die am Fahrradständer beobachtet wirde, konnten bislang nicht erlangt werden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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