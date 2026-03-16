Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Führerschein weg: Zwei alkoholisierte Autofahrerinnen verursachen Unfall

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr hatten es im Verlauf des Sonntags gleich mit zwei unter Alkoholeinwirkung stehenden Autofahrerinnen zu tun. Zur Mittagszeit ist eine 30 Jahre alte KIA-Lenkerin auf der Freiburger Straße von ihrer Fahrspur abgekommen und prallte kurz nach 12 Uhr im Bereich der Rheinstraße gegen einen Baum. Ferner wurden durch das Unfallgeschehen zwei Verkehrsschilder zerstört. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich bei der 30-Jährigen zudem Verdachtsmomente einer Alkoholbeeinflussung ergaben, wurde im Krankenhaus gleich noch eine Blutprobe erhoben und der Führerschein der KIA-Fahrerin sichergestellt. Der Wagen wurde abgeschleppt, wobei für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Der Schaden wird von den Ermittlern auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Nach dem Touchieren einer Verkehrsinsel war am Sonntagabend dann auch die Fahrt einer 44-Jährigen zu Ende. Die Frau hielt selbständig im Bereich einer Tankstelle in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße an, wo Kräfte des örtlichen Polizeireviers nach einem Zeugenhinweis auf die offensichtlich betrunkene Renault-Lenkerin trafen. Bei einem Atemalkoholtest zeigte das Display einen Wert von mehr als 2,5 Promille an. Neben einer Blutprobe musste die Mittvierzigerin auch ihren Führerschein in behördliche Verwahrung geben. Beide Frauen erwartet ein juristisches Nachspiel.

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