Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Firma

Warendorf (ots)

Unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Donnerstag (05.03.2026, 17.00 Uhr) und Freitag (06.03.2026, 06.30 Uhr) in eine Firma in Beckum eingebrochen.

Über eine Türe verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Auf dem Tigge und stahlen Bargeld. Auch an einem Tresor machten sie sich zu schaffen und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

