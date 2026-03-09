Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autoscheibe beworfen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Samstag (07.03.2026, 18.55 Uhr) die Autoscheibe eines 66-jährigen Waderslohers in Oelde beworfen.

Der Mann fuhr auf der Straße In der Geist, als er einen lauten Knall wahrnahm und feststellte, dass seine Windschutzscheibe splitterte und beschädigt war. Er drehte um und fuhr zur Stelle des Knalles zurück und entdeckte mehrere Steine auf der Straße. Weitere Fahrzeuge waren weder vor- noch hinter ihm.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder einen Wurf mit einem Gegenstand beobachtet haben, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell