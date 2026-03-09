PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Schule - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Eine Gesamtschule am Düdingsweg in Oelde ist am Wochenende das Ziel von unbekannten Tätern gewesen.

Zwischen Freitag (06.03.2026, 13.00 Uhr) und Sonntag (08.03.2026, 12.25 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Klassenräume. Hier stahlen sie unter anderem Elektronikgeräte und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

